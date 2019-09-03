Папа Fest. Семейный день с Дядей Жорой

Первый семейный благотворительный фестиваль «Папа Fest от Дяди Жоры», состоится 8 сентября на территории Onovo Dendra hotel.

Территория дендра парка будет разделена на зоны, в которых каждый сможет найти себе активность по душе. Фудкорты, яркие фотозоны, полезный шоппинг. Конкурсы, чемпионаты и интересные спикеры.

Во время фестиваля пройдет кастинг среди талантливых деток, которые потом будут сниматься в теле и ютуб проекте Kids Team.

В рамках фестиваля будет проведен «Звездный аукцион от звездных пап» в помощь подопечных фонда «Таблеточки». Свои лоты предоставят Андрей Доманский, Юрий Горбунов, Григорий Решетник, Анатолий Анатолич и другие звездные папы.

В рамках грандиозной концертной части, на большой фестивальной сцене выступят звездные гости, близкие друзья организатора. Ведущим главной концертной сцены станет Дядя Жора.

Организатор: лидер в сфере организации праздников «Дядя Жора Company».

Звездный ведущий - Дядя Жора: «Я отец в кубе. У меня три дочери в возрасте от двух до семнадцати лет. Поэтому о семейном отдыхе и действительно захватывающих и одновременно полезных развлечениях я знаю практически все. Приходите и убедитесь. Будет весело!» - обещает Дядя Жора.

Дата проведения: 8 сентября, воскресенье

Временные промежутки: 10.00 - 22.00

Место: «ONOVO Dendra Hotel», Киев, Бориспольское шоссе, 18 км

Дополнительная информация: +38 (067) 690 20 60, event2@jora.biz

Аккредитация журналистов продлится до 15.00 04.09.2019 по телефону:

+38 (067) 690 20 60

Событие на официальном сайте: https://jora.biz/novosti/papa-fest-ot-dyadya-zhora-company