Папа Fest. Семейный день с Дядей Жорой
Первый семейный благотворительный фестиваль «Папа Fest от Дяди Жоры», состоится 8 сентября на территории Onovo Dendra hotel.
Территория дендра парка будет разделена на зоны, в которых каждый сможет найти себе активность по душе. Фудкорты, яркие фотозоны, полезный шоппинг. Конкурсы, чемпионаты и интересные спикеры.
Во время фестиваля пройдет кастинг среди талантливых деток, которые потом будут сниматься в теле и ютуб проекте Kids Team.
В рамках фестиваля будет проведен «Звездный аукцион от звездных пап» в помощь подопечных фонда «Таблеточки». Свои лоты предоставят Андрей Доманский, Юрий Горбунов, Григорий Решетник, Анатолий Анатолич и другие звездные папы.
В рамках грандиозной концертной части, на большой фестивальной сцене выступят звездные гости, близкие друзья организатора. Ведущим главной концертной сцены станет Дядя Жора.
Организатор: лидер в сфере организации праздников «Дядя Жора Company».
Звездный ведущий - Дядя Жора: «Я отец в кубе. У меня три дочери в возрасте от двух до семнадцати лет. Поэтому о семейном отдыхе и действительно захватывающих и одновременно полезных развлечениях я знаю практически все. Приходите и убедитесь. Будет весело!» - обещает Дядя Жора.
Дата проведения: 8 сентября, воскресенье
Временные промежутки: 10.00 - 22.00
Место: «ONOVO Dendra Hotel», Киев, Бориспольское шоссе, 18 км
Дополнительная информация: +38 (067) 690 20 60, event2@jora.biz
Аккредитация журналистов продлится до 15.00 04.09.2019 по телефону:
+38 (067) 690 20 60
Событие на официальном сайте: https://jora.biz/novosti/papa-fest-ot-dyadya-zhora-company