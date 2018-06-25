Дизайнер Ермаков: стыдно Украине – приглашать такое посмешище, как Пако Рабанн

Уникальность одного из самых дорогих украинских дизайнеров Сергея Ермакова не только в его таланте, но и в том, что он практически не видит, у него только пять процентов зрения. Но это ему не мешает создавать прекрасные платья для женщин, которых он боготворит. Господин Ермаков ответил на вопросы УНИАН. Недавно прошла украинская неделя моды – Ukrainian Fashion Week. Скажу вам сразу, что, как по мне, то fashion week должен проходить в Лондоне. Неделя от кутюр проходит в Париже...

Правильно было бы называть «Украинской неделей моды». Если мы называем себя украинцами, то пусть будет «неделя моды», а не fashion week.

Почему Вы на принимали в ней участия? Я категорически не хочу показываться со всеми другими дизайнерами в одном зале. Например, в Париже каждый дизайнер создает свою собственную атмосферу для своих гостей. Я тоже выбираю такой способ показа своей работы. Потому и не принимаю участия в украинской неделе моды.

И дело не в принципе, я просто не хочу быть ограниченным рамками времени и быть после кого-то и перед кем-то. Отшивать девять месяцев коллекцию, а затем быть между кем-то. Я не люблю эффект бутерброда.

Возможно, вы меня назовете снобом, и, как по мне, это абсолютно мужской взгляд на вещи.

Многие журналисты обвиняют меня в том, что я присваиваю себе звание кутюрье, которое дается в Париже. Это действительно так. Но у меня уже есть приглашение в Париж.

Я хочу подчеркнуть, что мои вещи изготовлены по технологии и в технике высокой моды, то есть это 80 процентов ручной работы, и мои платья никогда не копируются, это всегда один экземпляр. Я не говорю, что это вещи от кутюр, но то, что они полностью выполнены в технике от кутюр, – правда.

На начало осени я готовлю собственный показ. Среди моделей будет платье, которое я шью для Мадонны. Мне уже пообещали, что его передадут Мадонне.

Что нужно для того, чтобы попасть на неделю высокой моды в Париже?

Лично мне понадобилось только то, что видеокассету с моим моделями пересмотрел президент недели высокой моды в Париже. Он и пригласил меня принять в нем участие.

Теперь мне нужно 300–500 тысяч евро, чтобы туда поехать.

У Вас есть такие деньги?

Пока еще нет.

Как-то французский дизайнер Пако Рабанн сказал, что в Украине нет талантливых дизайнеров, кроме, конечно, его протеже Вероники Жанви. Я могу просто комментировать свое отношение к Пако Рабанну.

Я боготворю метров моды, своих учителей, всегда изучал моду Диор, Шанель. И при всем моем уважении к Пако Рабанну скажу, что у каждого человека есть свое время, и есть время, когда человек теряет здравый смысл.

Мне странно слышать этого мужчину, который кроет трехэтажным матом Гальяно, Карло и Роберто Кавалли.

Рабанн говорит, что Роберто Кавалли (то есть его одежду. – Авт.) носят только проститутки, а Гальяно – только извращенцы. Гальяно – абсолютный современный гений моды, и никогда Пако Рабанну не стать даже на миллиметр настолько же большим, как уже сейчас Гальяно.

Пако Рабанн – это человек, который потерял разум. Он предсказывал, что в 2000 году на Париж упадет станция «Мир», и когда его спросили, почему она не упала, вполне спокойно сказал, что он просто предотвратил это.

Он сам сознается, что в Париже на него смотрят как на что-то ненормальное. Рабанн говорит, что Гальяно ненавидит женщин, потому что делает для них какие-то глуповатые платья. Но он должен был бы помолчать, потому что сам одевает женщин в металл.

Думаю, Украина должна была бы приглашать господина Валентино, Карло, а не это посмешище. То есть я считаю, что это просто стыдно Украине приглашать Пако Рабанна, который обезумел, и слушать, как он катит бочку на больших мастеров моды, а также судит – есть у нас таланты или нет.

Его купила Вероника Жанви, так пусть он и возится с ней. Понимаете, в Киеве просто над ним ржут, говорят: «Опять приехал этот старый придурок». Я говорю так, как это есть в действительности.

Думаю, Карло даже представлении не имеет, кто такой Пако Рабанн.

В целом мне тяжело даже подобрать нужные слова, чтобы прокомментировать то, что говорит Пако Рабанн и ту всю порнографию, которая происходит с его приездом в Украину.

Если Жанви с Рабанном думают, как будто они делают что-то такое, что достойно всемирного внимания, пожалуйста, пусть думают, но людям глаза не выколешь.

И его заявления, что в Украине нет талантливых дизайнеров, так же смешны, как и то, что Гальяно – нуль в моде.

В Украине есть Жанви, в Париже – Пако Рабанн. Все! И пока станция «Мир» еще раз не упала на Париж, они будут forever.

А чем Вероника купила Рабанна? Вы думаете, у них роман? Насчет Пако Рабанна и романа с женщинами, думаю, это вообще смешной вопрос. Если Рабанн когда-то и любил женщин, то это было десятилетие тому. Ну какой роман, вы что, шутите?! Вы как будто маленькая, вы же сами все понимаете, что это априори невозможно. (Смеется. – Авт.).

Вы сейчас ежедневно ездите в больницу. Что лечите? У меня сахарный диабет с одиннадцати лет, потому ежегодно мне в больнице приходится сдавать все анализы для того, чтобы себя поддерживать в форме.

Сергей, знаю, что Вы очень плохо видите. Никак не могу понять, как в Вашем состоянии можно быть дизайнером, да еще и такого уровня. Я так привык к этому вопросу. Половина Киева еще и до сих пор считает, как будто для пиара придумал, что плохо вижу.

Я с детства занимался шитьем, моя мама была швеей, и я уже с первого класса понимал, кем хочу стать. В десятом классе я четко понимал, что пойду в швейное училище. После училища я два года работал в ателье «Люкс», закончил курсы портного. Потом открыл свое дело, у меня работала моя мама и одна девушка – мы имели две швейных машинки. И вот минуло 15 лет, я имею коллектив из двух десятков лиц.

Сейчас я нацелился на зарубежье. Следующий мой показ будет в Милане, Москве или Париже. На осень готовлю большую коллекцию для одного западного бренда, пока не могу сказать название, но этот бренд очень известен. На одежде маленькими буквами будет написано «Сергей Ермаков», будет стоить от 10 до 100 долларов за единицу и будет изготавливаться очень массово в Китае и Турции.

Прекрасно понимаю, что платья ручной работы могут позволить себе звезды шоу-бизнеса и обеспеченные люди, а не обычные.

Как я работаю? У меня есть пять процентов зрения, я различаю цвета, например, красный и зеленый, вижу форму. Рисую на манекене – я не делаю эскизов. У меня прекрасный коллектив, который понимает меня с полслова.

Понимаете, модели рождаются в голове, а не на бумажке. Сначала рождается мысль, а затем ты начинаешь ее воплощать.

Мама продолжает работать с Вами?

Да. Она занимается поставками тканей и других материалов. Мне не приходится ей долго объяснять, что я хочу.

Помогает также то, что мои клиенты мне полностью доверяют.

Своим подчиненным я абсолютно не стесняюсь говорить: «Я не вижу».

Я благодарен Богу, что имея пять процентов зрения, могу работать, быть кому-то нужным, работать для кого-то.

Ощущение своей нужности – это чрезвычайное состояние, которое тебя все время подбадривает, дает оптимизм.

В каком стиле Вы работаете?

Я отличаюсь от многих дизайнеров тем, что не создаю моду, я создаю определенный стиль. Хочу шить платья, которые будут модны через 15, 20 и 30 лет. Потому что платье, которое идеально повторяет женскую форму, подходит женщине по колористике, не может выйти из моды.

Четко придерживаюсь определения, что лучший дизайнер – это Бог, который создал женщину с грудью, талией, бедрами, длинными волосами, хорошими глазами. И я не пытаюсь с ним соревноваться, придавая женскому телу какую-то другую форму. То есть талия должна быть на таллии, грудь должна быть подчеркнута.

И в этом вся фишка, женщина в платье должна быть привлекательная, сексуальная и естественная. Тогда это платье будет иметь успех.

А если мы переносим талию на горло, а бедра на грудь, пришиваем 45 карманов, то становится уже непонятно: это шкаф или женщина.

Главное – любить женщину, для которой ты делаешь платье.

Вы так красиво говорите о женщинах... Есть ли у Вас одна любимая женщина? Да. Это Мадонна, она моя муза...

Если вы имеете в виду мою личную жизнь, то я расстался пару лет назад и уже подумываю, что нужно жениться во второй раз, потому что пора уже и деток заводить. Мне все-таки 35 лет.

Но сложилась странная ситуация. Когда я фактически потерял зрение, то моя жена меня покинула – переехала жить в Милан. Ее звать Людмила. Я недавно смотрел о себе фильм: съемочная группа отыскала ее, взяла у нее интервью. Она сказала, что, наверное, меня любит и, возможно, даже вернулась бы ко мне. Поэтому я уже начал думать, чтобы, может, ее вернуть. Потому что как-никак мы с ней прожили 18 лет.

Бывшая жена предлагала ехать с ней в Италию, и при всем том, что я люблю эту страну, я не могу представить себе жизни без родного дома, родителей, работы, друзей. Я прекрасно понимал, что, имея такую проблему с глазами, я не смогу там выжить.

Я сам даже не могу поехать куда-то отдохнуть, мне все время нужно подстраиваться под кого-то. Если бы я видел немножко лучше, в моей жизни было бы все намного проще.

Что будет модно этим летом?

Для каждой женщины будет модным свое.

Мой приятель, который живет в Италии, рассказал интересную историю. Как-то советского посла во Франции пригласили с женой на прием к французской аристократке. Посла были только что назначили. Его жена, пытаясь поддержать беседу с аристократкой, спросила: «Скажите, а что сегодня носят в Париже?» Аристократка посмотрела на советскую женщину пронзительным взглядом и ответила: «Знаете, моя домашняя работница носит то желтые туфли, то зеленые, то короткую юбку, то длинную. А я купила 15 лет назад платье от Диор и его ношу».

Я вообще ненавижу, когда дизайнеры говорят: «В этом сезоне не модны леопардовые расцветки и красные ногти. В этом сезоне модный желтый цвет и короткие стрижки». Это полный маразм!

Считаю, что ни одна женщина не должна такую муть читать. Если ей подходит желтый цвет и леопардовая расцветка, то плевать ей на ту моду, она должна выглядеть гармонично.

Почему Вы создаете одежду лишь для женщин? Почему обходите мужчин? Я шью одежду только для одного мужчины – для себя.

Мне кажется, что все-таки я дамский сапожник. Возможно, когда-то я подумаю о том, чтобы одевать и мужчин, но пока ко мне эта идея не приходила.

Есть ли конкуренция между украинскими дизайнерами? Конкуренции нет вообще!

Каждый украинский дизайнер работает в своей нише. Есть дизайнеры, с которыми я только здороваюсь, а есть такие, которых я боготворю.

Скажите, есть ли конкуренция между Версаче и Армани, между ли Прадо и Долче и Габбана? Я думаю, что нет. Тем дамам, которым прекрасно подходит Армани, как правило, совсем не подходит Версаче. Каждый дизайнер находит свою нишу, потому, думаю, нам еще рано ссориться друг с другом из-за конкуренции.

В Украине нет индустрии моды. Абсолютно! Индустрия – производство. А в моем ателье ткани французские, итальянские, китайские, нитки – немецкие, стразы – австрийские, оборудование – немецкое и японское. У меня нет ни одной нитки, изготовленной в Украине.

Как-то я работал с чехами. Они вообще не понимают наших женщин – чехи любят грязные цвета, растянутые кофты. Я им сказал: «Ребята, у нас другие женщины, они любят яркие, насыщенные цвета, любят одежду, которая ложится по фигуре». У наших женщин, я бы сказал, менталитет больше итальянский. Наши женщины в советские времена этих грязных цветов наносились на 120 лет вперед.

Интересуетесь ли Вы политикой?

Нет, абсолютно!

Я такой аполитичный человек, что мне аж стыдно. У меня есть свое государство, которое называется «дом моды Сергея Ермакова», где я и президент, и царь, и орган, который дает людям по шее, и пряники. Я хочу, чтобы в моем государстве люди были довольны, и когда все будут довольны в моем коллективе, то начну тогда интересоваться и политикой.

Вы считаетесь самым дорогим украинским дизайнером. Сколько стоит заказать у Вас платье? По-разному. Приблизительно от трех тысяч долларов и дальше. Самое дорогое изделие, которое я продал, стоило 60 тысяч евро, – это была шуба из горностая.

С одной стороны, я действительно самый дорогой дизайнер, с другой – тяжело сказать... Потому что, например, одно платье я могу шить три месяца, тогда как мои коллеги – несколько дней (у меня все ручная работа). И они продают эти несколько платьев по цене моего одного.

Кого из известных украинских дам Вы одеваете?

Я одеваю несколько киевлянок – это звезды. Не хочу называть конкретные имена, потому что кого-то забуду, другие обидятся. Мои клиенты – по большей части дамы из-за границы. Одеваю богатых москвичек, которые живут на Рублевке (район в Москве, где живут самые богатые люди столицы России. – Авт.), они часто заказывают у меня костюмы для конных скачек в Лондоне.

Какие ткани обычно используете?

Только натуральные. Только то, что нам подарила природа, достойно королевы... Я одеваю только королев – я так для себя решил. Потому что не может роскошная женщина носить полиэстер. Это нехорошо.

Женское тело должно быть одето в шелк, кашемир, натуральный мех. Да! Я не “зеленый”, я выступаю за натуральные меха, натуральную кожу. Я не вегетарианец, я ем мясо.

Вот если бы мы жили в Африке, то мех был бы нам не нужен.

Какое Вы носите нижнее белье? У меня исподнего очень много. От Долче и Габбана, Версаче, Диор. Я никогда не ношу стринги, потому что это просто ужасно. Я всегда ношу шортики. У меня большой гардероб, потому трусы у меня разного цвета – начиная от черного и белого, заканчивая просто золотыми.

А самого себя Вы считаете модным? Думаю, что да. А разве не видно?! (Смеется. – Авт.).

Я очень люблю ходить на работу в одном и том же. Временами надену одни брюки и хожу ежедневно, только периодически стираю их. Очень люблю эффектную, роскошную одежду. Всегда с большой охотой покупаю шляпы, белье и туфли. Это те вещи, от которых я никогда не могу отказаться.

Кстати, хороший вопрос о белье. Это все равно, что спросить, какую обувь я люблю носить. Если бы даже вы меня спросили, какими я пользуюсь презервативами, мне бы это тоже понравилось.

Разговаривала Оксана Климончук