Пресс-конференция международных наблюдателей за выборами состоится в в понедельник

Международные наблюдатели за внеочередными парламентскими выборами в Украине представят на пресс-конференции предварительные выводы своей работы.

Что: Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию международных наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине.

Пресс-конференция открыта для всех желающих, аккредитация на мероприятие не требуется, однако лишь вопросы от журналистов будут приниматься во внимание.

Кто: Заявление о предварительных результатах и выводах:

Iлкка Канерва, Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей

А также с заявлениями выступят:

Маделен Мун, Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО

Серен Моборн, Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Дэвид МакAллистер, Глава делегации Европейского парламента

Альберт Йонссон, Глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

Когда: 15:00, 22 июля 2019

Где: Отель “Премьер Палас", Гранд холл "Софиевский", бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29

Если вы не можете посетить мероприятие лично, прямая трансляция доступна по ссылке: www.facebook.com/osce.odihr [а также www . oscepa . org ]

Международная миссия по наблюдению за выборами – это совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, а также Европейского парламента (ЕП). Миссия состоит из 811 наблюдателей из 45 стран, включая 719 экспертов и долгосрочных, краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 17 представителей Парламентской ассамблеи НАТО, а также 15 представителей Европейского парламента.

В случае возникновения дополнительных вопросов:

Анна ди Доменико, ПА ОБСЕ: + 380 97 27 63 269 или + 45 60 10 83 80 anna.didomenico@oscepa.dk

Катя Андруш, БДИПЧ: +380 671 645 814 или +48 609 522 266 katya.andrusz@odihr.pl

Андриус ​​Авизиус, ПА НАТО: +380 68 550 9645 или +32 477 871085 aavizius@nato-pa.int

Карл Минер, ЕП +32 477 85 45 78 karl.minaire@europarl.europa.eu