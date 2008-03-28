Украина и Польша: старый друг лучше новых двух…

В Киеве побывал польский премьер-министр Дональд Туск. В должности премьера господин Туск побывал в украинской столице впервые. Российские обозреватели тут же не преминули сообщить, что приоритетом для нового премьер-министра Польши было улучшение отношений с Россией и Германией (именно туда Туск совершил свой первый визит), с Украиной же новое правительство Польши не знало, что делать вообще. По мнению российских коллег, польское общество разочаровано Оранжевой революцией, в отношениях наших стран нет развития.

Но, как оказалось, цивилизованные государства способны не только улучшать «подгулявший вектор» с Россией, но и сохранять при этом здоровую преемственность в своих прежних внешних симпатиях. И Туск блестяще это подтвердил. Четыре документа, среди которых: Соглашение о правилах местного приграничного движения, Соглашение о сотрудничестве во время организации финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года, Протокол о намерениях по взаимодействию с целью совершенствования институционального обеспечения европейской интеграции Украины, а также Декларация о создании польско-украинского Европейского университета, - достаточный багаж, чтобы говорить о конкретике визита. А слова господина Туска, что ни в одной столице (напомним, что он побывал в Москве и Берлине) он не встречал такого желания идти навстречу польскому бизнесу и польской экономике, как на встрече с Тимошенко и что он поражен ее гостеприимством...Это уже заявка на личные теплые отношения двух лидеров. Журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции обоих премьеров, говорили, что встреча была невероятно теплой, а польский премьер просто не пытался скрыть искренней симпатии к украинской коллеге. Уже не говорим о том, что оба лидера вечером в обществе своих вице-премьеров, бизнесменов, и журналистов планируют встретиться на польско-украинском экономической форуме.

Так, что, конечно, Польше важна позиция Германии и, конечно, важна Россия. Но отрицать ее заинтересованность в Украине, - это отрицать очевидные факты. Польша по-прежнему адвокат Украины в ЕС, (к слову, Туск заявил, что Польша поддержит присоединение Украины к ПДЧ), польские дипломаты, как и раньше, будут отстаивать интерес нашей страны на сессиях, на формальных и неформальных встречах в Брюсселе и Берлине и других европейских столицах, думаю, что польские газеты будут обнародовать любопытные факты разных геополитических обменов (как недавно было с обнародованием диалога Меркель и Путина), потому что Польша заинтересована в расширении на Восток европейского и евроатлантического пространства не меньше, чем Россия в нем не заинтересована. Украинские эксперты, которые бывали на мероприятиях партии Туска «Гражданская платформа» еще до выборов, рассказывали, что еще тогда сохранение и улучшение отношений с Украиной были если не фишкой программы Туска, то одним из будущих приоритетов.

Нам приятно: и у нас в двусторонних отношениях кое-что получается. Тем более, что Польша умеет разделять новейшую политику от истории, не пытаясь нам ничего навязать. Что там говорить… Европа.

Марина Лаптева