Туск гордится тем, что был гостем Тимошенко

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК пригласил премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО посетить Польшу с визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТУСК сообщил сегодня на пресс-конференции после завершения встречи украинской и польской правительственных делегаций в Киеве.

«Я с большой надеждой ожидаю приезда госпожи ТИМОШЕНКО в Польшу», - сказал Д.ТУСК, не уточняя возможную дату визита.

По его мнению, в связи с подписанием Межправительственного соглашения о сотрудничестве во время организации финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 годы главы национальных правительств должны встречаться чаще для координации своих действий.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала обязательно посетить Польшу с визитом.

Д.ТУСК также выразил полное удовлетворение содержанием сегодняшней встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я ни в одной европейской столице не встречался с такой открытостью и с таким желанием идти навстречу польскому бизнесу и польской экономике, как это произошло при встрече с премьер-министром Украины. Я очень горд тем, что мог быть гостем госпожи ТИМОШЕНКО, которая возглавляет правительство великой страны», - подчеркнул премьер-министр Польши.