ПаспортДобровольцу и наказание коррупционерам: Национальный Корпус проведет акцию на Банковой

Завтра, 4 июня, Национальный Корпус вместе с ветеранскими организациями проведет акцию возле Администрации президента на Банковой с двумя требованиями: предоставить украинское гражданство иностранным добровольцам и посадить коррупционеров, которые грабили армию.

Почему мы идем на Банковую:

Нацкорпус вместе со своими союзниками требует предоставить украинское гражданство тем, кто воевал за Украину. Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины подписания соответствующих указов. Герои российско-украинской войны точно больше заслужили быть гражданами Украины, чем Саакашвили и ряд азиатов, которым Зеленский вернул гражданство своими указами 28 мая.

Подробные требования:

1. Внести изменения в указ президента №215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности представлять "справку о несудимости", выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения поданных документов.

2. Создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства.

3. Ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских организаций.

4. Мы также обращаемся к президенту с требованием выполнить свое предвыборное обещание и начать сажать коррупционеров, в частности тех самых циничных, которые во время войны набивают свои карманы, грабя оборонку страны.

Призываем каждого – ветеранов, членов их семей, всех патриотов прийти на акцию вместе с нами!

Требуем гражданства для тех, кто встал на нашу защиту в трудную минуту!

Требуем наказания тем, кто грабит оборонную сферу страны!

Приглашаем СМИ к освещению события.

Контактный телефон: 0937235926 Роман