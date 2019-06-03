VII Международный музыкальный фестиваль «О-FEST-2019»

VII Международный музыкальный фестиваль оперетты, оперы и мюзикла «О-Fest-2019» в течение двух дней 8 и 9 июня 2019 года будет проходить в Киеве (9 июня) и Буче (8 июня). Фестивальные события будут проходить: в классическом формате в летнем театре парка г. Буча и на сцене Национальной оперетты Украины, в формате «open-air» – живописный парк города Буча (ул. Институтская, 56), Арка дружбы народов.

Учредители и организаторы фестиваля: Киевский национальный академический театр оперетты и Бучанский городской совет.

Фестиваль проходит при поддержке Киевской городской государственной администрации, Киевской областной государственной администрации и Департамента культуры КГГА.

В «О-Fest-2019» принимают участие ведущие артисты, музыканты и дирижеры из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Узбекистана, Украины.

Традиционно фестиваль посетят почетные гости – Чрезвычайные и Полномочные Послы стран-участниц, руководители, дирижеры и артисты ведущих музыкальных театров мира, известные политики и представители власти, известные деятели культуры и искусства.

«Для Национальной оперетты Украины «О-Fest» важен тем, что дает, прежде всего, художественный, профессиональный рост артистов, способствует обмену опытом, взаимодействию вокалистов разных вокальных школ из разных стран, - считает Богдан Струтинский. - А для зрителей – это прекрасное шоу! Украинский зритель имеет возможность увидеть и услышать мировых звезд, исполнителей оперетты, оперы, мюзикла вживую! Фестиваль способствует популяризации жанра оперетты, также это эффективная реклама Национальной оперетты в Украине и в мире. Фестиваль классической музыки – признак высокой культуры города, государства. Фестиваль классической музыки возвышает культуру страны».

Двухдневной программой фестиваля предусмотрены широкомасштабные культурные акции и разнообразие детских развлечений. Будут представлены скульптурные экспозиции, выставки живописи и графики, инсталляции современного искусства, интерактивные визуальные проекты. Состоятся выступления каскадеров, музыкантов, танцевальных коллективов, концерты камерных ансамблей, мастер-классы, кулинарные презентации, театрализованные постановки. Главным событием фестиваля станут Гранд-концерты, в которых принимают участие иностранные и украинские артисты.

Творческий потенциал фестиваля ежегодно растет – участниками «О-Fest-2019» являются более 50 творческих коллективов и более, чем 750 участников различных творческих направлений. Гранд-концерт фестиваля в Бучанском городском парке ежегодно собирает рекордное количество зрителей благодаря растущему кругу участников, а Гранд-концерт на сцене Национальной оперетты Украины приобретает мировую популярность. Искренность и уважение, почитание национальных ценностей разных народов, гостеприимные традиции Украины из года в год привлекают все больше стран-участниц фестиваля.

Также VII Международный музыкальный фестиваль оперетты, оперы и мюзикла «О-Fest-2019» предлагает специальную программу для журналистов и представителей СМИ, которые желают освещать фестивальные события.

8 июня 2019 года

14:00 - отправление аккредитованных журналистов и представителей СМИ автобусом от Киевского театра оперетты (ул. Большая Васильковская, 53/3) до Бучи (вул. Институтская, 56);

15:15 - прогулки по аллеям живописного парка города Буча и знакомство с художественными локациями фестиваля;

16:00 - фуршет для представителей прессы;

17:00 - торжественное открытие;

17:30 - пресс-конференция с участием представителей власти, дипломатов, организаторов фестиваля, ведущих художников;

18:15 - свободное общение с участниками фестиваля;

19:00 - Гранд-концерт с участием коллектива Национальной оперетты Украины и артистов ведущих музыкальных театров мира.

По окончанию Гранд-концерта – возвращение автобусом до Киева (вул. Большая Васильковская, 53/3). Программа фестиваля прилагается.

Аккредитация для журналистов обязательна по тел./viber: 099 22 77 103

Электронная почта: e-mail: operetta.teatr@gmail.com