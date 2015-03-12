Круглый стол: «Защита активов в Украине в период кризиса»

Место проведения: Американская торговая палата в Украине (Бизнес-центр «Горизонт Парк», г. Киев, ул. Амосова, 12, 15 этаж).

Время проведения: 13:30 – 15:30

Цель проведения мероприятия: обсуждение проблематики защиты активов в Украине; поиск возможных решений и механизмов с учетом особенностей национального корпоративного законодательства.

Тезисы для обсуждения:

Возможности и пути реализации корпоративных прав, предоставляемых законодательством Украины собственникам хозобществ для контроля за нанятыми директорами (исполнительными органами).

Защита мажоритарными собственниками своих прав и интересов в управлении хозобществом: «узкие места» в законодательстве, коллизии, проблемность реализации.

Пути минимизации последствий недобросовестного использования своих полномочий правоохранительными органами, а именно: возбуждение «заказных» уголовных дел; проведение мешающих нормальной работе предприятий процессуальных мероприятий; самоустранение от выполнения своих профессиональных обязанностей во время корпоративных конфликтов и т.п.

Какие активы на территории Украины наиболее подвержены риску изъятия/рейдерского захвата в настоящее время?

Какие первоочередные меры должно реализовать государство для стабилизации экономической ситуации, защиты активов и бизнеса украинских граждан по территории всей страны (включая зону АТО) на современном этапе?

Докладчики:

- Максим Бруль, управляющий партнер New Projects Ukraine;

- Павел Шило, управляющий партнер Foyil Securities;

- Владислав Максимов, адвокат, партнер АО «АКТИО», руководитель Mеждународно-правового департамента;

- Арсений Милютин, старший юрист судебной практики ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Украина

- Евгений Солодко, адвокат, управляющий партнер «Солодко и Партнеры»

Модератор – Александр Ситухо, председатель Совета директоров Ассоциации защиты активов