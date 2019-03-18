Моноспектакль «Театр одного Шендеровича»

Виктор Шендерович давно известен как телеведущий и публицист. Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Но, еще он - драматург, пьесы которого с успехом идут по всему миру.

Программа "ТЕАТР ОДНОГО ШЕНДЕРОВИЧА" - моноспектакль, в котором вы увидите и услышите отрывки из нескольких комедий в уникальном авторском исполнении. Виктор Шендерович еще и отличный актер, разумеется, и вам предстоит в этом убедиться.

Когда и где: 20 марта 2019 г. программа «Театр одного Шендеровича» в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 34/1). Начало в 19.00. Билеты 150-850 грн. https://parter.ua/teatr-odnoho-shenderovycha