Пресс-анонс мероприятия «Требования Национального корпуса к Генеральной прокуратуре по поводу расследования программы «Наші Гроші»

27 февраля в Киеве «Национальный Корпус» отправится к Генеральной прокуратуре Украины, с целью достучаться до действующей властной верхушки и передать им свои требования, относительно фигурантов миллионной коррупционной схемы, которая стала известна благодаря расследованию программы «Наши Деньги».

1. Срочно провести расследование и привлечь к уголовной ответственности виновных;

2. Обеспечить взятие под стражу всех лиц, прежде всего Игоря Гладковского, Виталия Жукова и Андрея Рогозу;

3. Отстранить от занимаемых должностей руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы;

4. Наложить арест на счета и имущество всех вышеуказанных лиц, а также на счета и имущество предприятий, которые участвовали в этой схеме.

5. Обнаружить и арестовать имущество и счета других предприятий, которые принимали участие в вышеупомянутой схеме и через которые выводились денежные средства;

6. Провести проверку деятельности ПАО Завод «Кузня на Рибальському».

7. Прекратить исполнение Игорем Гладковским функций почетного консула в Почетном консульстве Республики Сейшельские Острова в г. Киев.

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Мы не дадим убивать страну и ее народ ради собственных шкурных интересов!

Контактное лицо для аккредитации СМИ и получения дополнительной информации:

093 7235926 - Роман Чернышев.

Дата, место и время: сбор 27 февраля, в 12:30 возле м. Арсенальная.

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