Sport Life Lux в «IQ Business-Center» введен в эксплуатацию!

Состоялся ввод в эксплуатацию элитного фитнес-клуба в новом уникальном бизнес-центре класса А+ «IQ Business Center». Это 39-й клуб в сети и второй клуб Lux-формата.

Вопреки кризису и непростой ситуации в стране Sport Life продолжает активное развитие сети. Фитнес-оператор в очередной раз доказал, что фитнес в Украине есть и с каждым годом его уровень растет. Sport Life в «IQ Business Center» - это прямое тому доказательство. Клуб оформлен по американскому формату: лаконичный дизайн, много света и свободного пространства. В тренажерном зале собраны полные линейки тренажеров premium-класса: оборудование TechnoGym давно уже признано профессионалами на рынке фитнес-услуг.

В теплое время года откроется фитнес-терраса: площадки для тренировок, лаунж-зона и большая джакузи под открытым небом. Кроме того, в клубе есть дизайнерская аквазона с плавательным бассейном. Таким образом, в Sport Life в «IQ Business Center» есть все, чтобы удовлетворить даже самого требовательного клиента. На данный момент клуб функционирует в полном режиме и клиенты уже легко могут совмещать бизнес и фитнес.

Напомним, что клуб разместился в «IQ Business Center» - первом офисном центре класса А+ в Украине. Бизнес-центр расположен в зеленой части делового района столицы: на пересечении бульвара Дружбы народов и улицы Сергея Струтинского. Уникальная архитектура бизнес-центра с панорамным остеклением и круговыми планировками, террасами с вечнозелеными растениями. Дополняется развитой инфраструктурой: все необходимое для работы, деловых встреч и релаксации после напряженного дня находится в самом бизнес-центре. IQ бизнес-центр уже открыт и принимает посетителей!

В прошлом году сеть Sport Life открыла 8 новых полноформатных фитнес-клубов. Как отмечают американские инвесторы, своих планов по расширению сети в Украине они не меняют. На данный момент в фазе активного строительства находятся клубы в Харькове, Одессе и Запорожье. В планах компании увеличить количество фитнес-клубов по всей стране до 65.

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