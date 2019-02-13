16 февраля в Киеве состоится празднование четвертой годовщины Широкинской наступательной операции, в ходе которой бойцы добровольческого полка “Азов” освободили пять населенных пунктов на юге Донетчины, прогнали врага за линию фронта и защитили от обстрела город Мариуполь.

Чествование участников боев под Широкино начнется на Софийской площади в 16:00. Вторая часть мероприятия состоится по адресу: ул. Московская, 8-б. Для аккредитованных журналистов будет организован бесплатный трансфер.

Вас ждет:

Фотовыставка «АЗОВ. История развития и настоящее»; Просмотр видеофильмов о Широкинской операции.

В мероприятии примут участие:

Первый командир полка Азов и командир “Национальных Дружин” Игорь Михайленко;

Командир развод-группы полка “Азов” и руководитель штаба политической партии “Национальный корпус” Кудряшов Родион.

ОО “Ветеранское братство” и политическая партия “Национальный корпус” приглашает ветеранов российско-украинской войны, представителей СМИ и всех желающих отпраздновать годовщину победной Широкинской операции в войне за независимость Украины. Почтим героев Украины вместе!

Контактное лицо для аккредитации СМИ и получения дополнительной информации: 093 7235926 - Роман Чернышев.