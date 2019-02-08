Джаз от лучших музыкантов страны: в Caribbean Club Concert-Hall стартовала серия концертов Live Jazz Monday

Каждый понедельник Caribbean Club Concert-Hall приглашает расслабиться после тяжелого рабочего дня под чувственные композиции от лучших музыкантов страны!

В концерт-холле стартовала серия джазовых концертов Live Jazz Monday, которая позволит отвлечься от обыденности и окунет в удивительную музыкальную атмосферу.

11 февраля в Caribbean Club Concert-Hall сыграет один из самых эпатажных и романтичных саксофонистов страны - Владимир Лебедев и LEBEDEV Band. Музыканты представят авторские аранжировки, в которых удачно сочетается причудливый микс фьюжна, джаза, фанка и блюза, который не оставит никого равнодушным.

18 февраля в рамках джазовых понедельников выступит акапельный квинтет «United People». В составе группы 5 талантливых и обаятельных вокалисток, которые через свою музыку раскроют разные грани всеобъемлющей любви. «United People» поет в жанре Neo A Capella. В их творчестве взрывное микс джаза, фривольного фанка, рока, вокальная импровизация и драйвовый битбокс. На концерте girls band презентует новый сборник авторских песен «New Songs» про самую сильную и самую светлую силу в мире - любовь.

25 февраля волну джаза подхватит группа одного из лучших барабанщиков Европы - Трио Александра Муренко. Трудно сосчитать артистов и группы, с которыми играл Александр Муренко, среди них: Тина Кароль, Усейн Бекиров, Eriс Moor, Лаура Марти, ТНМК, Схід-side и многие другие. Выступления Трио Александра Муренко - большая редкость и концерт, который наполнен музыкальных сюрпризов и неожиданного звучания.

На этом Live Jazz Monday не заканчивается, поэтому следите за новыми анонсами на сайте: https://caribbean.com.ua.

Начинайте каждую неделю в уютной атмосфере Caribbean Club Concert-Hall!

Билеты можно найти здесь: http://clc.to/SGowrw