Bentley установил рекорд продаж

В четверг компания Bentley объявила о том, что в прошлом году впервые в своей истории марка продала на мировых рынках более десяти тысяч автомобилей и получила рекордную прибыль в размере 1,37 миллиарда евро.

По словам представителей британского автопроизводителя, по сравнению с 2006 годом доход Bentley в прошлом году увеличился на 2,7 процента, а ежегодный объем продаж на всех основных мировых рынках вырос на семь процентов. Руководитель Bentley Франц-Йозеф Паефген (Franz-Josef Paefgen) отметил, что основной рост продаж был зафиксирован в азиатско-тихоокеанском регионе и Китае, где соответственно на 18 и 93 процента было реализовано машин больше, чем в 2006 году.

Паефген также напомнил, что всего пять лет назад марка продавала не более тысячи автомобилей в год.

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