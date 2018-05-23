Финал первого этапа Всеукраинского чемпионата по дворовому футболу среди детей в рамках проекта "Миллион на стадион"
12:00, 24 мая 2018Разное
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24 мая состоится финал первого этапа Всеукраинского чемпионата по дворовому футболу среди детей 2003 - 2006 г.р. в рамках проекта "Миллион на стадион".
Открытие матча - в 12.00 по адресу м.Киев, Лабораторный пер. 7б, НТК им. Банникова.
Участие в мероприятии примут Президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола Илья Кива и Первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.
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