Бизнес сохранил оптимизм по оживлению деловой активности в 2017 году - НБУ

Украинский бизнес в конце 2016 года существенно улучшил свои ожидания относительно объемов производства товаров и услуг в 2017 году, при этом предприятия ухудшили свои ожидания относительно уровня инфляции на 2017 год.

Как свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенные на сайте Национального банка Украины, баланс ожиданий по выпуску товаров и услуг повысился до 11,1% (в III квартале - 5,4%).

Основными препятствиями, которые ограничивают способность предприятий наращивать объемы производства, они называют высокие цены на энергоносители и нестабильную политическую ситуацию. Третий квартал подряд предприятия ожидают оживления деловой активности. Индекс деловой активности составляет 108,7% (в предыдущем квартале - 109,2%). Наиболее оптимистично настроены руководители предприятий перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, а также сферы торговли.

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При этом, если в третьем квартале 2016 года компании прогнозировали, что инфляция составит 13,8% через 12 месяцев, то в четвертом квартале 2016 года они ожидали инфляцию на уровне 16,2% на конец 2017 года. К ухудшению ожиданий привела усиленная волатильность обменного курса гривны, а также ожидания по повышению доходов населения и, соответственно, увеличение потребительского спроса.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 7 п.п. – до 109,2%, продолжив позитивную тенденцию предыдущего квартала.