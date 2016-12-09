В Кропивницком начал работу бизнес-форум "Украина — страна предпринимателей"
В Кропивницком сегодня, 9 декабря, начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», организованный Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей.
Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в 10:00 в актовом зале региональной торгово-промышленной палаты. Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.
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Форум будет состоять из трех панельных дискуссий с участием представителей власти, руководства кропивницкого регионального представительства Приватбанка и местных предпринимателей.
На форум прибыли несколько сотен местных мелких и средних предпринимателей.
Их поздравили председатель правления Кировоградского областного отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Евгений Бахмач, заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей Коломийцев, секретарь горсовета Андрей Табалов, директор главного регионального управления Приватбанка в Кировоградской области Ростислав Масло.
В программе мероприятия — панельная дискуссия Перспективы развития малого бизнеса в Украине: государственные программы и поддержка инициатив, а также «Путь к успеху: опыт успешных Кропивницких бизнесменов», которая предусматривает выступление местных предпринимателей, готовых поделиться своим успешным опытом. В их числе Николай Цуканов – руководитель частной галереи, Виктор Душак – владелец сети кофеен и др.
Основным мероприятием форума должна стать презентация проектного финансирования Приватбанка на сервисе «КУБ» (Страна успешного бизнеса).
Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.