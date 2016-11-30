Программа льготного кредитования предпринимателей поможет решить проблему трудовой миграции – представитель Приватбанка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ужгороде во время бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», инициированного Приватбанком совместно с УСПП, сообщил директор Западного регионального управления Приватбанка Андрей Якимов.

«Этот проект преследует весьма амбициозный вопрос - создать в Украине 1 миллион рабочих мест. Сегодня мы должны говорить о том, что незанятое население ищет лучшей судьбы за границей, выезжает в соседние государства и ищет там работу. Только в Польше за первое полугодие выдано несколько сотен рабочих виз. Украина сегодня занимает третье место по трудовой миграции. Именно поэтому наша задача, наше желание – чтобы население не выезжало за границу», - уточнил Якимов.

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По его словам, для этого Приватбанк и готов финансировать бизнес в нашей стране, создавая новые рабочие места.

«Мы предлагаем от 50 до 300 тыс. гривен, это так называемое проектное финансирование. Кстати, уже выданы в течение 2016 года такие кредиты на около полутора миллиарда гривен», - сказал он.

«Таким образом создаются рабочие места. А одно созданное рабочее место сегодня – это занятой человек, это уплаченные налоги. В Полтаве, к примеру, принято решение о выплате из бюджета 30 тыс. грн в качестве компенсации за создание одного рабочего места. Подсчитано, что эти расходы вернутся в бюджет через уплату налогов в течение 10 месяцев», - добавил Якимов.

Он также выразил надежду, что к этому проекту будут присоединяться новые и новые участники.

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«Нам уже удалось создать около 70 тыс. рабочих мест, рассчитывается, что на создание 2-3 рабочих мест тратится в пределах 150 тыс. грн. По Закарпатью уже заложены в рамках проекта 63 финансирования, да, пока это, возможно, небольшая цифра, но это не предел. Это старт. Мы только в начале этого большого пути. Однако, чтобы мы имели возможность профинансировать 20 млрд, требуется участие не одного банка, поэтому УСПП приглашает все банки к участию в проекте», - уточнил Якимов.

Он также поблагодарил городского главу Ужгорода Богдана Адриева за роль органов местного самоуправления в воплощении этого проекта.

«Именно поэтому большая благодарность в этом смысле Богдану Адриеву за соучастие в проекте. Надеюсь, что будут присоединятся к нему и по всей Закарпатской области», - добавил представитель Приватбанка.

Как сообщал УНИАН, власти Ужгорода в 2017 году решили заложить в городской бюджет средства в размере 1 млн грн на погашение процентов по кредитам предпринимателей в рамках совместного проекта Приватбанка и Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Справка. Сегодня, 30 ноября, в Ужгороде проходит украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Участие в работе форума принимают 250 представителей бизнеса, ученые, представители властей.

Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.