В Днепре пройдет пресс-конференция бизнес-форума "Украина - страна предпринимателей"

В ходе открытого диалога местная власть, представители Регионального совета предпринимателей и банкиры будут объяснять механизмы стимулирования развития предпринимательства в регионе, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.

Сообщается, что главная цель проекта – способствовать созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране за счет развития и поддержки малого бизнеса.

В пресс-конференции примут участие Кужман Олег Николаевич, 1-й заместитель Председателя Днепропетровской областной государственной администрации; Мацак Владимир Степанович, Директор Днепропетровского главного регионального управления ПАО КБ ПриватБанк; Александр Викторович Николенко, руководитель направления «Малый и Средний бизнес» Приватбанка.

Справка:

Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей, среди которых основатель Petcube Александр Нескин, Юлия Савостина, основатели «Бизнес Молодости» Евгений Василенко и Александр Компанец тому подобное.

Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.

Подробнее о форуме и регистрация - по ссылке.