ПриватБанк запустил сервис народного кредитования украинского бизнеса

4 апреля ПриватБанк запустил принципиально новый для Украины сервис kub.pb.ua, который позволит малому бизнесу и предпринимателям привлекать на свое развитие деньги граждан и компаний, а жителям страны – вкладывать средства напрямую в украинский бизнес.

Как сообщили в банке, с помощью сервиса "Кредиты украинскому бизнесу" любой легально работающий предприниматель сможет рассказать о своем бизнесе и привлечь инвесторов для его развития. А участники программы смогут не только получать более высокие проценты на свои сбережения, но и видеть развитие проекта, в который инвестировали.

"Мы запустили этот проект, чтобы помочь предпринимателям Украины, дать малому бизнесу и населению возможность получать кредиты быстро и прозрачно, – говорит первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Мы верим, что это будет мощным толчком для развития малого бизнеса и самозанятости в Украине, оживлению рынка кредитования и увеличению количества рабочих мест в стране. Мы сделали так, чтобы каждый гражданин Украины (и не только Украины) мог внести свой небольшой вклад в развитие нашей экономики и хоть немного почувствовать себя Джорджем Соросом или Уорреном Баффетом :)".

Заинтересованные в привлечении инвестиций предприниматели и предприятия (рестораны, булочные, сапожные мастерские, фотостудии, магазины одежды и др.) будут выставлять на площадке заявки на получение финансирования до 300 тыс. грн, причем в заявке можно не только представить бизнес и планы его развития, но и дополнительные бонусы и скидки для будущих инвесторов. Заявка на сайте "КУБ" будет активной в течение двух недель – если проект соберет запрошенную сумму, она будет перечислена владельцу предприятия в виде платной ссуды.

"На нашей площадке любой желающий может выгодно инвестировать деньги в чей-то бизнес, а любой предприниматель – рассказать о себе и найти инвестора для развития своего дела, – говорит Александр Николенко, руководитель направления "Малый и Средний бизнес" ПриватБанка. – Чтобы Ваши вложения были максимально защищенными, наши ведущие специалисты проводят тщательный отбор проектов для финансирования, основываясь в первую очередь на текущих характеристиках бизнеса и перспективах его развития, а не на заставах. Для гарантированной защиты все вложения также застрахованы".

Доходы инвесторов в рамках нового проекта будут выше, чем предлагают банковские депозиты, за счет прямого инвестирования в бизнес без посредничества самого финучреждения. Инвестиции можно перечислить с любой банковской карты, а доход в размере 25% годовых будет выплачиваться ежемесячно на карту. При этом ПриватБанк, как организатор площадки, берет на себя обязательства перекредитовать заемщика в случае, если он столкнется с трудностями при погашении кредита инвестору, таким образом инвестор обязательно получит свои средства назад.

Также все займы в системе "КУБ", а соответственно, и инвестиции, будут в полном объеме застрахованы страховой компанией "Ингосстрах".