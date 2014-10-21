За сутки в зоне АТО ранены 4 военных
13:07, 21 октября 2014Армия
0
За сутки в зоне АТО на востоке Украины получили ранения 4 украинских военных, погибших нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет, четверо украинских военных получили ранение.
Читайте такжеБоевики безуспешно пытаются вытеснить силы АТО с трассы БахмутовкаКак сообщал УНИАН, вчера боевики активно обстреливали блокпостыукраинских военных в зоне АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter