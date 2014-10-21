За сутки в зоне АТО ранены 4 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет, четверо украинских военных получили ранение.

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