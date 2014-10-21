За ночь боевики атаковали несколько блокпостов сил АТО, все атаки отбиты
07:37, 21 октября 2014Политика
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Ночь на Луганщине и на юге Донецкой области прошла относительно спокойно.
Силовики не понесли потерь в результате атак / УНИАН
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, в других районах зоны АТО боевики вели обстрелы позиций украинских сил.
"Используя РСЗО БМ-21 Град, нанесли огневое поражение по нашим подразделениям в районе Новотроицкое. В результате обстрела пострадавших среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики из минометов обстреляли блокпосты в районе Горловского водохранилища, вблизи Никишино и кургана Острая Могила.
Читайте такжеСиловики предотвратили попытку окружения боевиками Счастья (карта АТО)"Неподалеку Озеряновки пытались штурмовать позиции украинских силовиков. Атака боевиков отбита, потерь нет, блокпост под нашим контролем", - добавили в пресс-центре.
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