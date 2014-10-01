В Минобороны рассказали, когда выдадут бойцам АТО зимнюю одежду

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Украинской правды".

В МОУ рассказали, что готовиться к зиме начали сразу после окончания отопительного сезона 2013-2014 годов".

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Отдельным указом министра "впервые на снабжение вооруженных сил принята теплая обувь".

"По состоянию на июль текущего года обеспечение вещевым имуществом составило 100% плюс вещевые запасы на складах", - рассказали в МОУ.

Однако сейчас, в связи с новой волной мобилизации и "условиями эксплуатации" зимней формы хватит далеко не всем.

В Минобороны заверили, что все необходимые контракты уже подписаны и "до 10 октября 2014 года с учетом имеющегося имущества и новых поставок 100% военнослужащих будут обеспечены "по зиме".

Как известно, уложиться с обеспечением военных зимней форме до 10 октября обещал и премьер Арсений Яценюк.