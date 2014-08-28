Боевики и военные РФ готовят мощное наступление в направлении Шахтерск-Иловайск

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

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Террористы и российские военные собираются в мощная группировка для проведения наступления в направлении Шахтерск-Иловайск - СНБО Украины (@rnbo_gov_ua) August 28, 2014

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за российского вторжения в Украину.