Боевики и военные РФ готовят мощное наступление в направлении Шахтерск-Иловайск

13:05, 28 августа 2014
Армия
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Террористы и российские военнослужащие собираются в мощную группировку для проведения наступления в направлении Шахтерск-Иловайск.

REUTERS

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за российского вторжения в Украину.

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