Из-за российского вторжения Порошенко отменил визит в Турцию и созывает срочное заседание СНБО

Об этом сообщает сайт Президента.

«Я принял решение отменить рабочий визит в Турецкую Республику в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области, в частности в Амвросиевке и Старобешево, поскольку произошел ввод российских войск в Украину», - заявил Порошенко.

Президент сообщил, что сегодня будет созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий.

Читайте такжеПорошенко ввел в действие секретные решения СНБО«Место Президента сегодня в Киеве», - подчеркнул Глава государства.

Украина срочно инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН. «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», - сказал Президент.

Читайте такжеРоссийские войска заняли Новоазовск - командир "Днепра"По его словам, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.

Президент отметил, что принял решение отменить визит, несмотря на семь запланированных двусторонних встреч, которые планировались в рамках торжеств по случаю вступления на пост Президента Турецкой Республики.