Более сотни первокурсников стали курсантами харьковского вуза

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Перед началом занятий курсанты получили из рук начальника факультета полковника Александра Серпухова нагрудный знак «Гвардия». Он сообщил, что в этом году личный состав учебного заведения пополнился 102 первокурсниками, которые изъявили желание получить офицерское звание и высшее военное образование по направлениям подготовки «инженерная механика» и «химия».

Читайте такжеКурсанты Военной академии в Одессе отрабатывают задачи по военно-прикладным видам спортаПо праву льготного поступления на факультет было зачислено десять контрактников, которые принимали участие в проведении контртеррористической операции на востоке Украины. Стоит отметить, что недавно одного из абитуриентов, младшего сержанта военной службы по контракту Александра Курганского, был награжден государственной наградой Украины - орденом «За мужество» ІІІ степени.