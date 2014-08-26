Более сотни первокурсников стали курсантами харьковского вуза
На Гвардейском ордена Красной звезды имени Верховной Рады Украины факультете военной подготовки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» завершился набор на обучение.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Перед началом занятий курсанты получили из рук начальника факультета полковника Александра Серпухова нагрудный знак «Гвардия». Он сообщил, что в этом году личный состав учебного заведения пополнился 102 первокурсниками, которые изъявили желание получить офицерское звание и высшее военное образование по направлениям подготовки «инженерная механика» и «химия».
Читайте такжеКурсанты Военной академии в Одессе отрабатывают задачи по военно-прикладным видам спортаПо праву льготного поступления на факультет было зачислено десять контрактников, которые принимали участие в проведении контртеррористической операции на востоке Украины. Стоит отметить, что недавно одного из абитуриентов, младшего сержанта военной службы по контракту Александра Курганского, был награжден государственной наградой Украины - орденом «За мужество» ІІІ степени.