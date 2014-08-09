За сутки беспилотники РФ 4 раза нарушали воздушное пространство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеСНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник По его словам, пересечение этими самолетами государственной границы Украины наблюдался в Херсонской и Донецкой областях.