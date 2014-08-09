За сутки беспилотники РФ 4 раза нарушали воздушное пространство Украины
13:43, 09 августа 2014Армия
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В течение суток российские беспилотники четыре раза нарушали воздушное пространство Украины.
БПЛА зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
Читайте такжеСНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник По его словам, пересечение этими самолетами государственной границы Украины наблюдался в Херсонской и Донецкой областях.
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