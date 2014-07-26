В Луганской области 3 бригады сил АТО держат тяжелую оборону и просят помощи

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, местные жители, являющиеся очевидцами происходящего и сами военные данных частей.

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По словам Дмитрия Снегирева, в Свердловском районе, близ города Червонопартизанск украинские бригады по периметру держат оборону, идут интенсивные бои. У бойцов окруженных бригад Нацгвардии сейчас наблюдается нехватка боеприпасов, продовольствия и воды, а также имеется большое количество раненых.

Дмитрий Снегирев рассказал, что в результате переговоров с боевиками, последним была предоставлена возможность вывезти в Россию своих убитых и раненых - колонна проследовала через поселок Дьяково через город Червонопартизанск. В это время украинским военным было запрещено вести огонь на поражение, но после прохождения колонны террористы стали расстреливать из "Градов" и минометов позиции украинских бригад, отметил Дмитрий Снегирев.

Так, 72-я бригада минувшей ночью подверглась двум мощным обстрелам.

Дмитрий Снегирев сообщил, что "из-за невозможности поступить иначе, 10 раненых военных украинской армии были вынуждены по договоренности также вывезти в больницы в Россию, и теперь никто не может гарантировать, что их не ждет судьба летчицы Надежды Савченко". Активист констатировал, что боевикам на парашютах в селе Ленинское было сброшено боевое и продовольственное подкрепление, и возмутился тем, почему нашим военным не оказывают действенную помощь, а только ведут переговоры.

"Наши бригады отрезаны от армии, ребята в окружении, их там расстреливают и они взывают о помощи", - заявил Дмитрий Снегирев.