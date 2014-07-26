Бойцы АТО разминировали мост между Северодонецком и Лисичанском

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО на их странице в Facebook .

"Шестнадцать ящиков с тротилом и сто литров селитры сняла объединенная группа разминирования Вооруженных сил Украины с моста, который соединял Северодонецк с Лисичанском. Наши саперы проявили большой героизм разминируя этот мост. Ведь выполняли они свою работу под бешеным обстрелом боевиков, которые не успели поднять в воздух это инженерное сооружение. Согласно замыслу боевиков, в случае взрыва было бы уничтожено не только покрытие моста, но и две центральные опоры. С такими повреждениями восстановить его во время боя было бы просто невозможно", - говорится в сообщении.

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По сообщению СНБО, на протяжении последней недели украинские военные освободили от боевиков 10 населенных пунктов. Речь идет о Дзержинске, Соледаре, Карловке, Нетайлово в Донецкой области, а также Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Юбилейном, Первомайске в Луганской области.