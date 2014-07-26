За ночь силы АТО были обстреляны со стороны России 5 раз - Тымчук

За прошедшую ночь зафиксировано 5 обстрелов позиций сил АТО со стороны России. В частности, дважды из артиллерии обстреляны позиции близ Червонопартизанска. Также дважды из артиллерии – позиции возле Дубровки. Из минометов обстреляны позиции около Новоазовска.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по его данным, ночью через Червонопартизанск прошла автомобильная колонна в составе 5 грузовиков с трупами террористов и ранеными боевиками. Колонна шла со стороны Дьяково.

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Тымчук также сообщил, что террористами трижды обстреляны из РСЗО «Град» позиции сил АТО на территории аэропорта в Луганске.

Отмечена активность диверсионно-разведывательных групп противника близ Попасной. Силы АТО принимают меры по поиску и обезвреживанию диверсантов, отметил Тымчук.