В Минобороны считают, что у террористов на Донбассе начинается агония и паника

Среди боевиков на Донбассе замечается агония и паника.

Об этом сегодня, 18 июля, заявил Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей во время общения с журналистами отечественных СМИ в зоне проведения антитеррористической операции.

«В результате активных действий подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, привлеченных к выполнению задач в рамках антитеррористической операции, и освобождения целого ряда населенных пунктов от террористических бандформирований, в рядах последних замечается агония и паника», - отметил он.

Гелетей дал надлежащую оценку ужасному террористическому акту, совершенному террористами в отношении гражданского судна Boeing-777, в результате чего погибло большое количество ни в чем не повинных людей - граждан нескольких стран мира.

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"Руководство государства уже сделало соответствующее заявление, и я также хочу подчеркнуть, что террористы, которые совершили это ужасное преступление получат достойный ответ. Именно поэтому Украина сегодня делает соответствующие шаги для того, чтобы было проведено международное расследование, и были проверены все факты, насколько это возможно в нынешних условиях. Украина обратилась ко всем странам мира, которые непосредственно имеют возможность контролировать воздушное пространство, в том числе с помощью космических спутников, чтобы дать надлежащую оценку всем действиям террористов, которые совершили это дерзкое преступление", - сообщил генерал-полковник.

Гелетей подчеркнул, что эта катастрофа самолета демонстрирует всем странам мира, что Украина борется не просто с бандитскими формированиями и отдельными террористами, а с международным терроризмом, который поддерживается Российской Федерацией. "Более того, Россия активно приобщается к этим действиям, применяя в последнее время мощное оружие, такое как реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»", - подчеркнул он.

Министр обороны Украины сообщил, что подразделения Вооруженных Сил и других формирований Украины, которые привлечены к АТО, будут действовать согласно разработанному плану, который утвержден Президентом Украины.

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"Это четкий план, который вчера обсуждался на заседании СНБО Украины. И мы не отступим, пока территория Украины не будет полностью очищена от террористов, пока не будет сохранена территориальная целостность государства на территории Луганской и Донецкой областей", - отметил глава Минобороны.

Руководитель отечественного оборонного ведомства отметил, что территория, на которую упали обломки сбитого террористами гражданского самолета Boeing-777 еще контролируется боевиками, поэтому силам АТО пока что попасть туда не представляется возможным.

"Я не буду разглашать все процессы, которые происходят относительно документирования и расследования этого факта. Но отмечу, что все материалы - видео и аудио, будут приобщены к материалам расследования. И в рамках этого расследования следует поставить точку и дать понять всем странам мира, что в этих условиях Украине нужна материально-техническая помощь. В том числе и военная", - подчеркнул Министр обороны Украины.

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Гелетей сообщил, что сейчас сложно говорить о том, чего следует ожидать от террористов в ближайшее время и какое у них находится оружие.

"По информации спецслужб Украины и разведки Вооруженных Сил можно предположить, что террористы применили зенитную ракетную установку «Бук-М1», которая ранее находилась на территории Крымской автономии в городе Евпатория. После аннексии Крыма Россия оставила установку в себя. И именно поэтому у нас есть основания говорить о том, что именно это оружие было применено с территории Донецкой области. Это пока предположение", - добавил Гелетей.