Украинским миротворцам в Либерии вручили медали ООН "За службу миру"

На торжества к украинским вертолетчикам прибыла специальный представитель генсека ООН в Либерии Карен Лангрен, командующий сил Мссии ООН в этой стране генерал-майор Леонард Нгонди, заместитель комиссара полиции и представители иностранных контингентов, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Во время мероприятия почти 200 украинских военнослужащих получили медали ООН "За службу миру". Кроме того, Карен Лангрен наградила командира и начальника штаба вертолетного отряда отличием с символикой ООН.

"Спасибо всем украинским миротворцам за то, что они в течение длительного времени достойно выполняли свой профессиональный долг - поддерживали мир и спокойствие в Либерии", - сказала спецпредставитель генсека ООН. - Объем работы вертолетчиков чрезвычайно велик: это перевозка людей и груза, сопровождение наземных войск, воздушное патрулирование, другие задачи. Руководство ООН высоко ценит профессиональную работу украинского контингента. Убеждена, что только совместными усилиями мы все сохраним мир на планете", - добавила она.

Командир 56-го вертолетного отряда поблагодарил всех военнослужащих за проделанную работу и пожелал крепкого здоровья, мира и спокойствия в каждой украинской семье.

Стоит добавить, что очередная ротация национального контингентаМиссии ООН в Либерии начнется уже через 2 недели.