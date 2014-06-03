Украина не отказалась ни от одного мероприятия, которые проводят Вооруженные Силы в сфере миротворческой деятельности
22:29, 03 июня 2014Армия
0 0
Об этом сегодня, 3 июня, подчеркнул исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль во время брифинга для представителей средств массовой информации по итогам участия в заседании Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.
Украинские миротворцы / Минобороны
- Верховной Радой Украины принят Закон “О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2014 году для участия в учениях” и утвержден План проведения многонациональных учений. Мы не свернули ни одного мероприятия и готовимся к их проведения в полном объеме, на это выделены соответствующие средства, - отметил генерал-полковник Михаил Коваль.
Глава отечественного оборонного ведомства добавил, что с министрами обороны стран-партнеров достигнута договоренность о формировании совместной украинско-польско-литовской бригады. Документ о создании многонационального соединения будет ратифицировано до 18 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter