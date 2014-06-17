Украинских миротворцев в Кот-д'Ивуаре наградили отличиями миссии ООН

На церемонию награждения нагрудными знаками прибыли офицеры командования вертолетного отряда из Либерии, а также офицер местного центра воздушных операций аэродрома «Ман», говорится в сообщении Министерства обороны.

"Украинские военные в Кот-д'Ивуаре почти 9 месяцев выполняют задачи в рамках операции ООН. Это тяжелая и напряженная работа, поскольку у украинских вертолетов Ми-24 почти каждый день есть миротворческие задачи в западной и северо-западной части страны. Наши военные патрулируют воздушное пространство всех приграничных территорий и конфликтных зон, а также сопровождают перемещение миротворческих войск внутри страны", - отметил командир 56-го отдельного вертолетного отряда военный летчик II класса полковник Александр Венгер.

К поздравлению также присоединились гости церемонии, которые подчеркнули, что работа украинской авиационной группы высоко ценится руководством сил ООН в Кот-д'Ивуаре и выразили убеждение, что совместными усилиями и профессиональными действиями будет достигнут мир и спокойствие не только в Африке, но и во всем мире.