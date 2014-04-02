Украинская миротворческая миссия в Либерии передаст 55 тысяч гривен для ВСУ
Личный состав 56-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Либерии выразил обеспокоенность в связи с событиями, которые сейчас происходят в Украине, и собрал средства (55 тысяч гривен) для потребностей на лечение и оздоровление боевых товарищей.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
«Это чрезвычайно сложный и ответственный период для нашего войска и Украины в целом. Всем нам нужно сплотиться и действовать как единое целое ради одной цели – защиты и обороны нашего государства и его народа», – отмечается в обращении.Читайте такжеУкраинцы перечислили армии более 50 миллионов гривень помощи
Украинцы в Либерии единогласно решили поддержать военнослужащих воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие и пострадали при выполнении задач по назначению.
Личный состав 56го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии собрал средства для на лечение и оздоровление боевых товарищей. В ближайшее время почти 55 тысяч гривен будут переданы родным и близким этих военнослужащих.