Силы АТО освободили 4 населенных пункта и уничтожили зенитную установку боевиков

По словам представителя информационного центра СНБО Андрея Лысенко, 2 июля в Донецкой области силами АТО нанесены авиационные и артиллерийские удары по определенным целям, среди которых - блокпосты, засады террористов, а также автомобили КамАЗ и джипы с боевиками в районе Закотного, Червонопартизанска и Дмитровки. "Прицельным огнем уничтожена зенитная установка террористов и склад боеприпасов под Славянском", - подчеркнул Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ течение суток террористы 18 раз обстреляли позиции сил АТО

Кроме того, он сообщил, что за последние сутки подразделения АТО освободили от террористов и взяли под свой контроль населенные пункты Закотне, Райгородок, Резниковку и Райолександровку. "Вскоре под контроль украинских военных перейдет населенный пункт Николаевка. Это позволит отрезать от источника поставки материально-технических средств и боеприпасов террористов с востока", - добавил секретарь СНБО.

Также Андрей Лысенко сказал, что "2 июля подразделение десантников захватил у боевиковбронированный КамАЗ новейшего образца. В его прицепе было найдено 33 ящика 120 мм мин, 4 миномета российского производства, РПО "Шмель", АГС-17, ПТУР и 2 ПЗРК, десятки автоматов. Другое подразделение ВДВ вооруженных сил захватило большое количество стрелкового оружия, которое находилась на одной из баз боевиков".