На Донетчине уничтожены террористы, обстрелявшие блокпост из машины с белым флагом
09:59, 03 июля 2014Политика
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Подразделения сил АТО уничтожили автомобиль с боевиками, которые обстреляли блокпост на юге Донецкой области. Событие произошло 2 июля, сообщает пресс-центр АТО.
REUTERS
"Боевиками коварно было совершено нападение на один из блокпостов украинских военных. Террористы передвигались на гражданском транспорте с белым флагом. Приблизившись к блокпосту, боевики открыли огонь из стрелкового оружия. В ответ террористы получили достойный отпор. Нападавшие были уничтожены", - говорится в сообщение пресс-службы АТО, которое цитирует ТСН.
Также сообщается, что 2 июля 18 военнослужащих сил АТО были ранены и 1 погиб.
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