На Донетчине уничтожены террористы, обстрелявшие блокпост из машины с белым флагом

"Боевиками коварно было совершено нападение на один из блокпостов украинских военных. Террористы передвигались на гражданском транспорте с белым флагом. Приблизившись к блокпосту, боевики открыли огонь из стрелкового оружия. В ответ террористы получили достойный отпор. Нападавшие были уничтожены", - говорится в сообщение пресс-службы АТО, которое цитирует ТСН.

Также сообщается, что 2 июля 18 военнослужащих сил АТО были ранены и 1 погиб.

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