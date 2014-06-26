После 20 июня до Харькова поступило 10 раненых на Донбассе защитников Отечества

"Все военные, которые прибыли к нам в течение последних пяти дней имеют ранения различной степени тяжести. Мои подчиненные, которые находятся в полевых лагерях оказали им необходимую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в стационарных условиях нашего центра. В общем, с момента начала антитеррористической операции в нашей военно-медицинском учреждении лечились и лечатся более 200 защитников Отечества", - сообщил начальник ВМКЦ Северного региона полковник медицинской службы Виктор Полищук.

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По словам командования военно-медицинского учреждения, большую материальную помощь врачам в погонах оказывают различные благотворительные организации и неравнодушные граждане.