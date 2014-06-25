Следователи обнаружили "черный ящик" сбитого под Славянском Ми-8

На место падения сбитого 24 июня террористами вертолета Ми-8 Вооруженных Сил Украины прибыла следственная группа Министерства обороны Украины, которая расследует обстоятельства трагедии. Обнаружено оружие военнослужащих, вооружение и оборудование вертолета, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также на месте падения поисково-спасательная группа нашла тела погибших военнослужащих и членов экипажа.

Читайте такжеВ СБУ подтвердили гибель 4 сотрудников в сбитом под Славянском вертолетеПо предварительным данным, 24 июня в 17.07 был сделан доклад руководству АТО о взлете, а в 17.10 уже поступил доклад о падении вертолета.

По свидетельству очевидцев установлено, что вооруженная группа террористов ждала взлета вертолета. Боевики передвигалась на 2 легковых авто и микроавтобусе. После того, как вертолет Ми-8 был сбит, бандиты скрылись в направлении населенного пункта Былбасовка близ Славянска.

Справка. Цинично нарушив перемирие, выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) террористы сбили вертолет Ми-8 Вооруженных Сил Украины во время взлета в районе горы Карачун под Славянском. На борту находилось 9 человек, из них 3 члена экипажа.