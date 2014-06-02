В битве на окраинах Луганска военная авиация уничтожила три объекта террористов

В обеденное время воздушную поддержку товарищам по оружию осуществляли самолеты Су-25, которые наносили удары по объектам боевиков. В частности, самолеты уничтожили два блокпоста террористов и удачно выполнили боевое задание. Действия штурмовиков прикрывали истребители Воздушных Сил ВС Украины, но их работе мешала низкая облачность. В один из боевых эпизодов истребитель опустился ниже облаков, подвергся обстрелу террористов, но выполнил боевую задачу и вернулся на базу.

После 15 часов по объектам, которые были определены совместно с пограничниками, работали вертолеты Ми-24 под прикрытием истребителей Миг-29. Задание выполнено удачно: от террористов зачищена лесополоса с которой постоянно велся обстрел объектов Луганского пограничного отряда гранатометным и минометным огнем.

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В результате профессиональных действий авиаторов Вооруженных Сил Украины три объекта боевиков уничтожены. Обстрелы пограничной части прекратились. Вертолеты и истребители вернулись на базу.

В целом на выполнение боевой помощи украинским пограничникам армейские авиаторы потратили свыше 150 снарядов, выполнили 3 самолетовылета и 5 вертолетовылетов.

За прошедшие сутки объекты ВС Украины в районе проведения АТО 5 раз подвергались обстрелам со стороны боевиков. Адекватным ответным огнем немало террористов были убиты и ранены. Военнослужащие ВС Украины захватили один автомобиль и взяли в плен двух боевиков.