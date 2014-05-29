Украинских военнослужащих наградили за мужество и патриотизм

Вчера, 28 мая, за преданность воинскому долгу, мужество и патриотизм начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Куцин наградил ценными подарками группу военнослужащих, которые выполняют задачи по предназначению в определенных районах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Среди награжденных - офицеры, военнослужащие военной службы по контракту и военнообязанные.

Во время вручения именных часов генерал-лейтенант Михаил Куцин отметил высокий боевой дух, патриотизм и желание личного состава воинских частей и в дальнейшем с честью выполнять задачи по предназначению в определенных районах на благо украинского народа, преданно защищая неприкосновенность и территориальную целостность суверенного государства.

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