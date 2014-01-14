Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана находится с официальным визитом в Италии

Стороны обсудили военное сотрудничество между Италией и Украиной, в частности, в контексте миссии Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан и возможном сотрудничестве на других театрах военных действий. Планируется, что оба начальника генеральных штабов посетят военнослужащих своих стран, участвующих в операциях в этой стране.