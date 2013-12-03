Сообщение о возможности применения Вооруженных Сил Украины против мирных демонстрантов является безусловной провокацией

Также, в средствах массовой информации появились сообщения о привлечении подразделений Вооруженных Сил Украины, вооруженных тяжелой бронетехникой, для якобы подавления мирных демонстраций граждан Украины.

Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально заявляет, что согласно Ст.17 и Ст.37 Конституции Украины участие подразделений ВС Украины, как государственного института, предназначенного исключительно для обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, во внутриполитической борьбе полностью исключается.

Кроме того, согласно положениям Конституции Вооруженные Силы Украины не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя в стране, смещения органов власти или препятствия их деятельности.

Поэтому сообщения, которые распространяют некоторые СМИ, о возможности применения Вооруженных Сил Украины против мирных демонстрантов является безусловной провокацией.

Министр обороны Украины Лебедев П.В.