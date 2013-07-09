Участники учений "Репид Трайдент-2013" отработали миротворческую операцию

Обучение происходит в Яворовском районе Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

К выполнению прыжков этого дня привлекали личный состав подразделений 95 отдельной аэромобильной бригады и 80 отдельного аэромобильного полка, специалистов поисково-спасательной службы 16-й отдельной бригады армейской авиации, а также - десантников с иностранных контингентов Польши, Румынии и Молдовы. В общем, в десантировании участвовало около 200 человек. Для выполнения десантирования привлекались 4 вертолета Ми-8 с 7 отдельного полка и 16 отдельной бригады армейской авиации, а также военно-транспортный самолет Ан-26.

Утром военнослужащие, которые были задействованы в занятиях, провели передпрыжковую тренировку. Получили парашюты и распределились по корабельным группам. Всего в этот день было выполнено 300 прыжков.

По словам руководителя прыжков подполковника Андрея Захарова, обеспечение парашютами всех участников прыжков осуществляла украинская сторона. Военнослужащие контингентов Румынии и Молдовы также привезли с собой спортивные парашюты, на которых выполнили один из прыжков. На системах современного украинского производства - парашютах "Барс" - совершали прыжки специалисты поисково-спасательной службы 16-й отдельной бригады армейской авиации.

- Все мероприятия, которые были запланированы на десантирование, выполнены. Десантники из разных стран действовали слаженно. Отказов парашютных систем, травмирования личного состава не было, - сообщил украинский офицер.

Также в этот день для украинских и иностранных подразделений был проведен ряд практических занятий по миротворческой тематике. В частности, два взвода Вооруженных сил США овладели техникой захвата и зачистки зданий. Прапорщик Вооруженных сил Республики Молдова Сергей Сирбу, который проводил занятия в качестве инструктора, рассказал, что эти навыки очень важны при проведении операций по поддержанию мира, ведь практически все вооруженные конфликты современности происходят в населенных пунктах.

- Моя задача - научить военнослужащих правильно приближаться и заходить в здания, а также уверенно действовать при обыске помещений и обезвредить противника, - отметил он.

По его словам, большое значение здесь имеют профессиональные действия военнослужащих, которые выполняют роль противника. Если группа имитации противника действует профессионально и создает для учащихся условия, приближенные к реальным, то военнослужащие лучше понимают особенности во время захвата и обыска сооружения.

На нынешнем обучении серии "Репид Трайдент" роль оппозиционных сил выполняют военнослужащие 80-го отдельного аэромобильного полка и, как говорит прапорщик Сергей Сирбу, делают это достаточно профессионально.

- Подразделение, которое вовлечено в нынешние учения, полностью состоит из военнослужащих по контракту. Все они неоднократно принимали участие в таких многонациональных учениях, а некоторые даже выполняли служебные обязанности во время миротворческих миссий в разных местах нашей планеты, - рассказал лейтенант Юрий Руденко, командир взвода в 80-м отдельном аэромобильном полку. - Действуя в роли врага для миротворцев, наши военнослужащие также получают бесценный опыт, знакомятся с новейшими способами ведения боевых действий и операций по поддержанию мира.