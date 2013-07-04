На реке Случь танкисты выполняют упражнения по подводному вождению

Танковые батальоны 30-й отдельной механизированной бригады из Новоград-Волынского и 72-й отдельной механизированной бригады из Белой Церкви выполнили упражнения по подводному вождению на реке Случь вблизи города Новоград-Волынский.

– Такое упражнение относится к одному из самых сложных и требует тщательной подготовки техники и экипажей, – отметил первый заместитель командир корпуса генерал-майор Вячеслав Назаркин, оценивая практические действия подчиненного личного состава.

И хотя такое мероприятие для танкистов 8-го армейского корпуса проводится не впервые, все равно на лицах военных было видно волнение. Выполнение упражнения осуществляет механик-водитель вместе с командиром танка, которые допускаются к занятию только после прохождения занятий по легководолазной подготовке, изучению теоретической части выполнения упражнения и сдачи зачетов по знанию мер безопасности и прохождения специализированной военно-больничной комиссии. Тем, кто выполнял упражнение, пришлось преодолеть участок реки Случь шириной 200 метров на глубине около 3 метров.

Как отметил старший офицер отдела боевой подготовки 8-го армейского корпуса подполковник Игорь Столярик, в данном мероприятии принимали участие исключительно офицеры и военнослужащие военной службы по контракту. Во время занятий танкисты оттачивали свое мастерство и приобретали опыт вождения в сложных условиях.

Лучшие результаты показали наиболее опытные офицеры и солдаты. Это – командир взвода лейтенант Сергей Онушко, старший механик-водитель солдат Александр Пархоменко, механики-водители солдаты Антон Шабуров и Андрей Павленок. По итогам занятия военнослужащие, которые показали отличные результаты, будут поощрены от командования частей.