Лебедев заявляет о кардинальном изменении подходов к борьбе с коррупцией

Сегодня вопрос борьбы с коррупцией является одним из приоритетных в деятельности Минобороны. Об этом заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время рабочего совещания с руководителями структурных подразделений оборонного ведомства.

Он отметил, что инициированные руководством Министерства обороны Украины решительные меры по борьбе с проявлениями коррупции, кражами военного имущества, другими нарушениями действующего законодательства должны получить максимальную поддержку на местах.

"Командиры и начальники всех уровней ориентированы на уделение этому вопросу повышенного внимания", - отметил руководитель оборонного ведомства.

Павел Лебедев отметил, что с начала текущего года специализированными структурными подразделениями Министерства обороны Украины уже выявлен ряд правонарушений, касающихся финансовой и бюджетной деятельности Минобороны, принятия неправомерных решений, хищения имущества, коррупционных проявлений и т.п. Все материалы в установленном порядке переданы в правоохранительные органы.

Всего за поручениями руководства Министерства обороны в первом полугодии 2013 проведено почти 500 аудиторских проверок, в ходе которых установлен ряд нарушений, которые привели к убыткам на сумму 106 миллионов гривен.

Благодаря неотложным принятым мерам возмещено 13,9 млн гривен, устранено нарушений финансовой дисциплины на сумму 118 млн гривен.

С целью соблюдения законности в Минобороны и ВС Украины, тщательного контроля за недопущением нарушений действующего законодательства в оборонном ведомстве Павлом Лебедевым усилены функции Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Главной инспекции Минобороны.

"Кардинально изменены подходы к борьбе с коррупцией. Все выявленные в ходе проверок нарушения, связанные с коррупционными проявлениями или злоупотреблением служебным положением немедленно искореняются, материалы проверок передаются в правоохранительные структуры для соответствующего реагирования и привлечения виновных должностных лиц к ответственности согласно Закону. Этот вопрос для меня является принципиальным ", - отметил Павел Лебедев.