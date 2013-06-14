Завершено планирование многонациональных учений "Кленовая арка - 2013"

Во время заключительной планирующей конференции, в которой приняли участие более 30 представителей Вооруженных Сил Украины, военных ведомств Канады, Польши и Литовской Республики, окончательно были согласованы вопросы, связанные с проведением нынешних учений.

По словам соруководителя обучения, заместителя командира 80-го отдельного аэромобильного полка подполковника Владимира Шворака, основы нынешних учений были заложены во время начальной и главной конференций.

- Перед началом учений мы собрались в последний раз, чтобы окончательно определиться с тематикой конкретных мероприятий обучения, решить вопросы материально-технического и медицинского обеспечения, финансирования, прохождения таможенного контроля и т.п., - отметил офицер.

Нынешнее мероприятие будет существенно отличаться от предыдущих по масштабам. Командно-штабная фаза останется в формате работы штабов многонационального батальона и рот, а во время полевой, в отличие от предыдущих лет, когда учения проводились в формате одной многонациональной роты, на этот раз будет выполнять задачи многонациональный батальон, в который войдут подразделения Вооруженных Сил Украины, Польши и Литовской Республики.

Основными задачами "Кленовой арки - 2013" станут подготовка штаба многонационального батальона и личного состава подразделений к проведению операций по поддержанию мира в условиях города. В частности, военные инструкторы Вооруженных сил Канадыбудут учить украинских, польских и литовских военнослужащих действовать в различных ситуациях во время конвоирования и осуществления патрулирования, выявлять и обезвреживать самодельные взрывные устройства, а также противостоять противнику в городских условиях.

Проведение учений серии "Кленовая арка" может стать важным этапом в создании литовско-польско-украинской бригады. В случае подписания соответствующих соглашений это миротворческое соединение будет выполнять задачи по поддержанию мира в тех уголках нашей планеты, где в этом будет необходимость и согласно межправительственным решениями стран-участниц.

Стоит добавить, что нынешние учения серии "Кленовая арка" пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск, что на Львовщине.

По словам начальника Академии генерал-лейтенанат Павла Ткачука, "Кленовая арка -2013" будет уже вторым в этом году масштабную международным мероприятием по подготовке войск, которые будет проходить на полевой учебно-материальной базе этого вуза.

По убеждению генерал-лейтенанта Павла Ткачука, проведение международных учений различного рода, в которых активно участвуют и воспитанники высшего военного учебного заведения, является неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных офицеров для Вооруженных Сил Украины.