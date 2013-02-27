Во Львове работники приемной Минобороны оказывают правовую помощь посетителям

- Хотя со времени открытия прошло не так много времени, однако поток посетителей заметно возрос. В основном к нам обращаются пенсионеры Вооруженных Сил, военнослужащие и члены их семей, лица, которые в разные периоды проходили военную службу, а также другие категории граждан, - сообщила она.





Вопросы, с которыми обращаются посетители, в основном относятся к социальной сфере, а именно - реализация их прав и льгот предусмотренных законами Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите" и других нормативных документов.

- Следует отметить, что определенный процент граждан обращается по вопросам, которые не относятся к компетенции Министра обороны Украины. В таком случае им даются разъяснения и направляются для решения вопроса по существу в соответствующие государственные органы, - рассказала майор юстиции Алла Сибирякова.

Справка. Региональная общественная приемная Министра обороны Украины действует при Львовском областном военном комиссариате по адресу г. Львов, ул. Ивана Франко, 25, каждый вторник и четверг с 10.00 до 17.00.

Телефон "горячей линии" для получения услуг информационно-справочного характера: 260-27-20 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Также по этому телефону можно предварительно записаться на прием.