Полторак обсудил сотрудничество с коллегами из Польши и Казахстана

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Генерального штаба вооруженных сил Владислав Селезнев.

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«Министр обороны Степан Полторак провел телефонные беседы с вице-премьером, министром национальной обороны Польши Томашом Симоняком и министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Украине, состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества», - сказал Владислав Селезнев.

Кроме того, он сообщил, что сегодня состоится телефонный разговор Степана Полторака с министром охраны края Литвы Юозасом Алекасом относительно сотрудничества в области безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Украина и Казахстан во время визита в Киев президента Казахстана Нурсултана Назарбаева договорились о возобновлении военно-технического сотрудничества.