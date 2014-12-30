Полторак обсудил сотрудничество с коллегами из Польши и Казахстана
Министр обороны Степан Полторак обсудил перспективы военного сотрудничества со своими коллегами из Польши и Казахстана.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Генерального штаба вооруженных сил Владислав Селезнев.
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«Министр обороны Степан Полторак провел телефонные беседы с вице-премьером, министром национальной обороны Польши Томашом Симоняком и министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Украине, состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества», - сказал Владислав Селезнев.
Кроме того, он сообщил, что сегодня состоится телефонный разговор Степана Полторака с министром охраны края Литвы Юозасом Алекасом относительно сотрудничества в области безопасности и обороны.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря Украина и Казахстан во время визита в Киев президента Казахстана Нурсултана Назарбаева договорились о возобновлении военно-технического сотрудничества.