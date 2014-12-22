Назарбаев и Лукашенко перед поездкой к Путину координировали свои действия с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президенты Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко координировали свои действия с Украиной перед поездкой в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время поздравительного слова по случаю Дня представителей дипломатической службы.

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«Если взять сегодняшний день, то у нас сегодня есть официальный визит президента Казахстана, когда президент из Беларуси и президент из Казахстана перед поездкой в Москву координируют свои действия с Украиной», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко находился с визитом в Украине 21 декабря, Назарбаев – 22 декабря.

Президенты Беларуси и Казахстана посетили Киев накануне заседания Высшего евразийского совета, который состоится в Москве.